Video Türkiye Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı
27.03.2021 | 20:34

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI prototip 3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, “AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.” ifadelerini kulandı.

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