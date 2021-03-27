Selçuk Bayraktar, 'Daha fazla yerde tutamadık' dedi ve paylaştı! İlk uçuşunu başarıyla tamamladı
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI prototip 3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar paylaşımında, “AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.” ifadelerini kulandı.