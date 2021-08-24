Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesinde dere yataklarında devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Pakdemirli ile sohbet eden selzede vatandaş ise çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunarak, "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" dedi.