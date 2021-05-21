Video Türkiye Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı.

Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı.

Şırnak ve Batman'da askeri tesislere terör saldırısı.
21.05.2021 | 00:36

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Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere terör unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı ve Batman Valiliğinden yapılan açıklamada saldırıda maket uçakların kullanıldığı herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

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