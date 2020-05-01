Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıst marketler 14'e kadar açık

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 1, 2 ve 3 Mayıs tarihleride 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bakkal ve marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler...