Sokak kısıtlamasında 2. Gün

İçişleri Bakanlığınca tüm illerin valiliklerine 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge göndermişti, peki kısıtlamanın 2. Gününde vatandaşlar kısıtlamaya ne kadar uyuyor, işte cevabı