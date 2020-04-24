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OTOMATİK OYNAT
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İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
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İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 24.04.2020 | 15:38
01:30
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 24.04.2020 | 13:05
04:48
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 24.04.2020 | 13:04
01:15
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 24.04.2020 | 12:23
00:57
65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 24.04.2020 | 12:19
01:29
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 24.04.2020 | 10:37
03:10
"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" 24.04.2020 | 10:36
10:20
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 24.04.2020 | 10:19
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İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 24.04.2020 | 00:18
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Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı | Video 23.04.2020 | 22:21
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23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı | Video 23.04.2020 | 21:32
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Vali Yerlikaya'dan "Hoşgeldin Ramazan" paylaşımı | Video 23.04.2020 | 21:05
00:59
THY anlamlı uçuşun görüntülerini paylaştı | Video 23.04.2020 | 20:21
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Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılını bu videoyla kutladı | Video 23.04.2020 | 19:26
01:20
İletişim Başkanlığı'ndan saat 21:00 çağrısı | Video 23.04.2020 | 19:07
01:08
İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı 23.04.2020 | 18:09
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Mahalle Bakkalındaki 40 Bin TL'lik Veresiye Borcunu Ödedi! / A Haber 23.04.2020 | 17:50
03:23
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan'da 100. Yıl Mesajı! 23.04.2020 | 16:09
İçişleri Bakanlığınca tüm illerin valiliklerine 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge göndermişti, peki kısıtlamanın 2. Gününde vatandaşlar kısıtlamaya ne kadar uyuyor, işte cevabı