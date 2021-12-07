SON DAKİKA: 2022 yılı asgari ücret zammı toplantısında son durum! İşçiler 3750 - 4000, işverenler 3500 - 3750 TL...

Son dakika haberleri... 2022 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret belirleme komisyonu toplantısında son durum ne? 2022 yılı asgari ücreti için işçiler 3750 - 4000, işverenler ise 3500 - 3750 TL teklifine sıcak bakıyor.