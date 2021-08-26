SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması "En kısa zamanda tamamlayacağız"

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.