Video Türkiye Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video

Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video

Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video
23.07.2020 | 22:27

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanenin Ayasofya için özel para bastığını duyurdu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz."ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen Darphane'nin özel çalışması tamamlandı.

YARIN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilecek 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi basılarak üretim yapılacak ve yarın tarihi itibariyle piyasaya sürülecek.

Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel piyasaya sunulacak en fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para basıldı.

Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile birlikte kurumun Beşiktaş'ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internet üzerinden kurumun e-mağazasından satın alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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