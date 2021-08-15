Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.