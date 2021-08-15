Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması! Hazırlıklarımız tamamlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.