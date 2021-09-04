Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu
04.09.2021 | 14:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar 13:03
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 04.09.2021 | 15:40
Türk Hava Kuvvetleri, NATO’ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 00:26
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı 04.09.2021 | 14:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ’Salarha Tüneli’ni hizmete açtı: Rize’de 70 yıllık hayal gerçek oldu 37:58
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı: Rize'de 70 yıllık hayal gerçek oldu 04.09.2021 | 14:29
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize’de Alim Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı 09:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Rize'de Alim Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı 04.09.2021 | 13:07
SON DAKİKA: ’Üniversite kayıt’ için istenen belgeler belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılacak? 8 Eylül’e kadar... 03:12
SON DAKİKA: 'Üniversite kayıt' için istenen belgeler belli oldu! Üniversitelere elektronik kayıt nasıl yapılacak? 8 Eylül'e kadar... 04.09.2021 | 10:34
Hava Durumu 04-09-2021 01:30
Hava Durumu 04-09-2021 04.09.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan’dan Rize’de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar 19:14
Başkan Erdoğan'dan Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar 03.09.2021 | 17:03
JAK TİM’lerinin müthiş gösterisi 00:47
JAK TİM'lerinin müthiş gösterisi 03.09.2021 | 14:59
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! Başkan Erdoğan’dan törende önemli açıklamalar 10:22
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar 03.09.2021 | 11:54
‘Hudut Namustur’ pankartını asan Ahmet Çakmak’tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması ’Para vadettiler’ 00:18
‘Hudut Namustur' pankartını asan Ahmet Çakmak'tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması 'Para vadettiler' 03.09.2021 | 11:38
1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona yaklaşıldı | Video 04:55
1915 Çanakkale Köprüsü’nde adım adım sona yaklaşıldı | Video 02.09.2021 | 15:46
Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video 01:34
Azerbaycan ve Türkiye’den Bakü’de ortak askeri tatbikat | Video 02.09.2021 | 14:22
SON DAKİKA: HDP’ye kapatma davasında sıcak gelişme! ’AYM’den ek süre kararı’ 02:11
SON DAKİKA: HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! 'AYM'den ek süre kararı' 02.09.2021 | 13:04
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı 01:30
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı 02.09.2021 | 12:05
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık 14:37
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" 02.09.2021 | 11:55
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKINCI TİHA’daki mesajı 03:03
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı 02.09.2021 | 10:00
Hava Durumu 02-09-2021 01:30
Hava Durumu 02-09-2021 02.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 02:05
SON DAKİKA: CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürler yağdırdığı skandal ses kayıtları ortaya çıktı 01.09.2021 | 17:01
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima! 00:51
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadına mide bulandıran çirkin ima! 01.09.2021 | 12:45
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor | Video 01:29
Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor | Video 01.09.2021 | 09:05

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 'Salarha Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Salarha Tüneli ile Rize'nin 70 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Başkan Erdoğan, tünel ile trafiğin önemli bir bölümünün şehir içinden çıkarılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca; "Ayder Yaylası'nda koruma ve yenileme projesi uygulanıyor. Ayder Yaylası'nın alt yapısı ve tüm yolları yenileniyor." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA