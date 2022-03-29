Video Türkiye Son dakika: Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısında konuştu! Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısında konuştu! Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısında konuştu! Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

29.03.2022 | 21:49

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Özbek mevkidaşı, anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz 3.6 milyar doları aştığını belirten Başkan Erdoğan, "En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolara çıkaracağız." ifadelerini kullandı. Türkiye ve Özbekistan arasında 10 anlaşmanın imzalandığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bu anlaşmalar, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir." dedi.

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