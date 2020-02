Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta terör sevicilere sert tepki: Mankurtlar yine sahnede | Video

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Başkan Erdoğan yemek sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ülkemizde Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanların olduğunu, benzer mankurtların bugün de sahnede olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

İstiklal Harbi'mizin zaferinin müjdecisi olan Maraş bu duruşunu hep korumuş, daima ileriye taşımıştır. Günümüzde de Kahramanmaraş bölgesinin öncü ve toparlayıcı şehri vazifesini yerine getirmeyi sürdüyor. Ülkemizin tarihi mücadele yönettiği şu dönemde Kahramanmaraş'ın gayreti bizim için çok daha önem taşıyor. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Suriye'den Libya'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar geniş bir alandaki mücadelemizin ehemmiyetini en iyi sizler biliyorsunuz. Yabancı güçleri selamlayanlar, manda teklifi ile milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnededirler. Bu mankurtlara göre hendek kazanlar arkadaşlar, FETÖ'cüler hakkını arayan cemaattir.

HEDEFLERİNDE AK PARTİ VE ONUN GENEL BAŞKANI VAR

PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemize saldıran tüm terör örgütlerinin yanına tüm değerleri ile bu milletin karşısında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa ettirmeyi sürdüreceğiz. Maskeler inince altından en sefillikle faşistlik akan bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist seviciler, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkartacağız. AK Parti olarak bizim çok sağlam durmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz tüm oklarının hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var.

7'DEN 70'E MÜCADELEMİZİN ÖNEMİNİ ANLATMALIYIZ

Ülkemizin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlıdır. Bu kadro en küçük zaafiyet gösterir, surda en küçük gedik açtırırsa kin ve nefret dolu bir güruh sel olup ülkemizin üstüne çullanır. Gün birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma, kardeşliğimizi tahkim etme günüdür. Büyük kongre sürecimizi bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyiz. Vatandaşlarımızın tamamının gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalı, 7'den 70'e herkese ulaşmalı, mücadelemizin önemini anlatmalıyız. Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Her gün envai çeşit kanaldan yürüttükleri yalan, iftira, çarpıtma dolu kampanyalarıyla insanlarımızı ifsad etmeye çalışanları ancak bu şekilde durdurabiliriz.

ALLAH'IN İZNİYLE HER SIKINTIYA ÇARE BULUYORUZ

Kendi yakın çevrenizden başlayarak dalga dalga gayreti gösterdiğinizde ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Bu kutlu mücadelede her birinize güveniyorum. Rabbim emeğinizi, gayretinizi arttırsın, yüreğinize kuvvet versin diyorum. Milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmek, mukavemetini kırmak, inancını sarsmak isteyenler sürekli ülkemizin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor. Elbette böylesine büyük mücadele veren ülkenin sıkıntıları, dertleri hatta kimi zaman kayıpları olacaktır. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle her sıkıntıya çare buluyor, yaşadığımız her kaybı süratle telafi ediyoruz. Bunu El Bab, Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Şu anda Tel Abyad, Rasulayn'da yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. Ama hiçbir yerde elhamdülillah geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 16,9'DAN YÜZDE 13,9'A İNDİ

Birçok afetle karşı karşıya kaldık. Bunlar bizim için imtihan. Rabbimizin lütfuyla bunların hepsinin altından kalkıyoruz. 8 yıllık dönemde ülkemizdeki yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi. 100 bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167'den 187'ye, diş hekimi sayısı 29'dan 37'ye, ebe ve hemşire sayısı 224'ten 302'ye yükseldi. Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı yüzde 27,1 iken bu rakam da 1,4 puan artarak yüzde 28,5 oldu. 2010'da yüzde 32,3 olan ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018'de 24,5'a geriledi. Elbette bu oran da yüksek ama elde edilen başarıyı da görmemiz gerek.

Bunlar benim açıkladığım rakamlar değil BM tarafından belirlenen kriterlere göre oluşturulmuş göstergelerin ifadeleridir. Küresel düzeyde süren ticaret savaşları ve Çin'in yaşadığı virüs krizinin yol açtığı sorunlar sadece tarafları değil tüm sistemi etkiliyor. İyi çalışıp, doğru adımlar atarsak kriz dönemini ülkemiz için fırsata çevirebiliriz. Bundan sonra artık katma değerli üretim meselesi üzerinde çok daha fazla durmamız gerekiyor. Otomobil projesi milletimizin bu konuda atılan her adımı nasıl büyük heyecan ve hevesle karşıladığının en son örneğidir. Kimin ne dediğine değil ülkemizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Şu anda Kahramanmaraş gibi kahramanların yoğun olduğu bu güzel ilimizde ben inanıyorum ki, bundan sonraki süreçte de ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim birlik, beraberlik, dayanışmamızı kimse Allah'ın izniyle bozamayacak.