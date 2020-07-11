Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi! Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılışa canlı yayınla bağlanıyor. Başkan Erdoğan 'Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırdık. Ve ekonomimize de katkıda bulunmuş olduk. Tamemen yerlü üretim olan köprü Türk mühendisler tarafından inşa edilmiştir.'