Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Malazgirt'te ne oldu ise 15 Temmuz'da o olmuştur" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:29
03:34
06:33
08:28
05:28
Son Dakika Haberi: İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni | Video 15.07.2020 | 09:16
07:15
03:49
Şehit Astsubay Ethem Demirci dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.07.2020 | 15:06
14:37
00:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Srebrenitsa mesajı | Video 11.07.2020 | 12:53
06:49
Son Dakika: Bakan Kurum'dan canlı yayında kentsel dönüşüm müjdesi | Video 11.07.2020 | 11:12
02:29
00:49
Bakan Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması | Video 06.07.2020 | 17:23
01:00
00:28
Samsun Çarşamba Ovası’ndaki susuzluk böyle görüntülendi | Video 05.07.2020 | 14:43
02:57
27 yıldır yürekleri yakan acı: Başbağlar Katliamı | Video 05.07.2020 | 14:12
21:09
05:02
00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da | Video 02.07.2020 | 16:32
16:22
01:05
Türkiye’nin ilk insansız mini tankı TSK envanterine giriyor | Video 02.07.2020 | 15:08
Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti ile başarısızlıkla sonuçlandı. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, ülke ve millet olarak bambaşka noktalara sürükleneceğimiz kesindi. Malazgirt'te ne olmuş ise 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuş ise 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de ne oldu ise 15 Temmuz'da o olmuştur" dedi.