Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Malazgirt'te ne oldu ise 15 Temmuz'da o olmuştur" | Video

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti ile başarısızlıkla sonuçlandı. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, ülke ve millet olarak bambaşka noktalara sürükleneceğimiz kesindi. Malazgirt'te ne olmuş ise 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuş ise 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de ne oldu ise 15 Temmuz'da o olmuştur" dedi.