Video Türkiye SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

05.01.2022 | 14:10

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

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