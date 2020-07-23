Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor! | Video

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'ne gelerek ilk cuma namazı öncesi incelemelerde bulundu. Ayasofya'ya cami tabelası asılırken, 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik ediyor.