Video Türkiye SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

21.10.2021 | 17:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video 19:37
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video 21.10.2021 | 15:55
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi 07:45
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi 21.10.2021 | 14:49
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar 02:40
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar 21.10.2021 | 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yatırımcılara çağrı 05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
Hava Durumu 21-10-2021 01:30
Hava Durumu 21-10-2021 21.10.2021 | 08:00
Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip... 03:32
Müge Anlı’da ikinci ‘Palu ailesi’ vakası! Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı: Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip... 20.10.2021 | 20:52
Ankara’da Ali Babacan’a vatandaşlardan tepki 00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 02:35
İlk AKSUNGUR teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:06
SON DAKİKA: Ankara’da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! 20.10.2021 | 10:27
SON DAKİKA: Ankara’da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 05:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
Son dakika haberler: Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM başkanlığına sunuldu 02:06
Son dakika haberler: Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:33
Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 02:03
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu 20.10.2021 | 09:36
Hava Durumu 20-10-2021 01:30
Hava Durumu 20-10-2021 20.10.2021 | 08:00
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 05:23
Nusret-2021 Davet Tatbikatı Çanakkale’de başladı | Video 19.10.2021 | 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 06:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum açılışına video mesaj gönderdi 19.10.2021 | 13:02
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 31:10
Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor 19.10.2021 | 12:57
SON DAKİKA: 5 YPG/PKK’lı teröristin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! Hainlerin sonu kamerada... 03:44
SON DAKİKA: 5 YPG/PKK'lı teröristin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! Hainlerin sonu kamerada... 19.10.2021 | 09:09
Hava Durumu 19-10-2021 01:30
Hava Durumu 19-10-2021 19.10.2021 | 08:00
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı 08:18
Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Bir dahiydi, yerli ve milli kavramını başlattı" 18.10.2021 | 15:46

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tesislerine taziye ziyaretinde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA