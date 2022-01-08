SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den sert tepki "Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?"
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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için. Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?" ifadelerini kullandı.