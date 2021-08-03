SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Antalya'da orman yangınları açıklaması "Bugün ve yarın kritik"
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.