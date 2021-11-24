SON DAKİKA: Eczane ve ilaç depolarına denetim!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı ilaç denetimi sırasında 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi. Denetimlerin; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütüldüğü belirtildi.