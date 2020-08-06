Video Türkiye Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video

Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video

Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video
06.08.2020 | 11:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video 03:32
Son Dakika Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hiroşima mesajı | Video 06.08.2020 | 11:26
Türkiye'de otomotiv pazarı 2020 yılı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü | Video 05:22
Türkiye'de otomotiv pazarı 2020 yılı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 60,3 büyüdü | Video 05.08.2020 | 15:04
Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video 01:48
Son dakika! Almanya'dan flaş Türkiye kararı! 4 il için seyahat uyarısı kaldırıldı | Video 04.08.2020 | 19:21
Kahraman müdürün çocukları! Üçü de emniyet müdürü oldu 02:19
Kahraman müdürün çocukları! Üçü de emniyet müdürü oldu 02.08.2020 | 17:20
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına önemli talimat | Video 12:16
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına önemli talimat | Video 01.08.2020 | 14:48
FETÖ’nün Twitter yasağı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş | Video 09:55
FETÖ’nün Twitter yasağı firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ü trollüğe sürüklemiş | Video 01.08.2020 | 13:52
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim müjdesi | Video 01:04
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim müjdesi | Video 31.07.2020 | 11:30
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video 01:54
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video 28.07.2020 | 17:08
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki | Video 04:08
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki" | Video 27.07.2020 | 23:19
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: Ayasofya'yı Kur'an'la, cemaatiyle buluşturduk. Şimdi, yapacağımız diğer işlere yönelme vaktidir | Video 03:25
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Ayasofya'yı Kur'an'la, cemaatiyle buluşturduk. Şimdi, yapacağımız diğer işlere yönelme vaktidir " | Video 27.07.2020 | 19:01
Ayasofya Camii coşkusunu gölgelemeye çalışanların iftirasına tokat gibi yanıt | Video 00:52
Ayasofya Camii coşkusunu gölgelemeye çalışanların iftirasına tokat gibi yanıt | Video 27.07.2020 | 15:27
Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir | Video 01:00
Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir" | Video 27.07.2020 | 15:06
Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video 05:51
Son dakika haberi: Milli savunma bakanı Huluis Akar'da Mersin'de olay yerinde otobüs kazası açıklaması | Video 27.07.2020 | 14:58
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video 02:21
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video 25.07.2020 | 22:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki Er ya da geç anlamaya mecbursunuz | Video 01:59
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a çok sert tepki "Er ya da geç anlamaya mecbursunuz" | Video 25.07.2020 | 15:19
Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video 02:36
Son dakika | Ayasofya'nın ibadete açılmasındaki '24 Temmuz' detayı! İletişim Başkanı Altun paylaştı | Video 24.07.2020 | 17:47
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 15:28
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 24.07.2020 | 14:04
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 07:27
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 24.07.2020 | 12:12
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 04:41
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 23.07.2020 | 22:27
Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı... Cuma saatlerinde hangi yollar kapatılacak? | Video 01:43
Ayasofya'da ilk cuma namazı heyecanı... Cuma saatlerinde hangi yollar kapatılacak? | Video 23.07.2020 | 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenine gönderdiği video mesajda, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima'nın 75. anma yıl dönümü törenlerine video mesaj gönderdi. Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi. Törene video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Hiroşima'nın kurbanlarını taziyeyle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost Japon halkına başsağlığı diliyorum. 75 senedir yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meşum olaydan ders almayı başarmak zorundayız. Barış anıt parkında yer alan kaideye kazıldığı gibi Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalıdır" ifadesini kullandı. İnsanlığın Hiroşima'dan ders alması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hiroşima Barış Parkı'ndaki kaidede yazılan "Bir Daha Asla" sözüne atıfta bulundu.


"ONLARCA DRAMA RAĞMEN SURİYE'DE, YEMEN'DE, FİLİSTİN'DE ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"
Kente atom bombası atıldığında iki yaşında olan ve aldığı yaralara rağmen 10 yıl daha hayat süren, Hiroşima'dan etkilenen çocukların sembolü Sadako Sasaki'yi anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlarca drama rağmen Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için Bir Daha Asla" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şair Nazım Hikmet'in "Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler" dizeleriyle sonlandırdı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekâleten Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve beraberindeki heyet katıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA