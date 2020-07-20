Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı | Video
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Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla özel bir video paylaştı.