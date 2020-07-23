Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde... O borçlar 3 ay ertelendi! | Video
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Son Dakika Haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay boyunca ertelendiğini duyurdu.