SON DAKİKA: İstanbul'da terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran çeteye operasyon kamerada

Son dakika haberleri... Terör örgütü üyelerini sahte pasaport ve sahte evraklarla yurt dışına kaçıran şebekeye ikinci dalga operasyon yapıldı. 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleriyle iltisakları olan kişileri sahte belge ve sahte pasaportlarla yurt dışına çıkaran şebekeye ikinci dalga operasyon düzenledi. İstanbul Havalimanı'nda ve toplam yedi ilde yapılan baskınlarda yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı.