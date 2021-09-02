SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini resmen açıkladı. Takvime göre; ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. Yüz yüze eğitim ile başlayacak eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler sömestr tatiline 24 Ocak't başlayacak, 4 Şubat'ta ikinci dönem için sıralarına oturacak. Karneler ise 17 Haziran'da dağıtılacak.