Video Türkiye SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
02.09.2021 | 12:05

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini resmen açıkladı. Takvime göre; ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. Yüz yüze eğitim ile başlayacak eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler sömestr tatiline 24 Ocak't başlayacak, 4 Şubat'ta ikinci dönem için sıralarına oturacak. Karneler ise 17 Haziran'da dağıtılacak.

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