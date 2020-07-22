Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor | Video
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Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanıyor.