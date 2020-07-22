Video Türkiye Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor | Video

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor | Video

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor | Video
22.07.2020 | 13:39

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Son dakika haberi... Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanıyor.

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