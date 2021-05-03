SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yanlarında bulunan silah ve mühimmatlar kamerada!