Video Türkiye SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada
03.05.2021 | 11:25

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yanlarında bulunan silah ve mühimmatlar kamerada!

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