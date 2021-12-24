SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame!

PKK terör örgütü propagandası yapan Din Adamları Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) üyesi 23 kişi hakkında savcılık iddianame hazırladı. Savcılık soruşturmasında, dernek adı altında terör örgütü sempatizanlarının İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nde (İBB) işe başladığı ortaya çıktı. İddianamede 3,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen şüphelilerin “Değerli cemaat, bulunduğumuz ülkede, eğer Cumhurbaşkanı barışçıl değilse, eğer haksız ise bize önemli bir yol açılıyor. Bu yol özgürlük, barış, mücadele, birlik ve beraberlik üzerine olacaktır. Bu yolda vereceğimiz mücadele inancımız için cihattır, ibadettir” şeklinde Kürtçe vaazlar verdikleri kaydedildi.