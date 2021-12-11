SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, bütçe görüşmelerindeki gerilimi değerlendirdi, herkesin Meclis'in iç tüzüğüne uygun davranması gerektiğini belirtti. Şentop, erken seçim tartışmalarına dair soruya da yanıt verdi, "Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz. İstikrar var." diye konuştu.