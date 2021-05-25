SON DAKİKA: TSK'nın üs bölgesine PKK'nın maket uçak saldırısı önlendi! 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika duyurusunda terör örgütünün maket uçaklı saldırı girişiminin engellendiğini belirtti. MSB "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.