SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu

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Son dakika haberleri... PKK'dan kaçan 1 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 167'ye yükseldi.