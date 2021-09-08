SON DAKİKA: Tuz Gölü'nde TEKNOFEST Roket Yarışması heyecanı

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci canlı yayında; Tuz Gölü'nde TEKNOFEST Roket Yarışması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu...