Son Dakika: Yerli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran video: Robotlar provalara başladı!

Son dakika haberi: TOGG sosyal medya hesabından heyecanlandıran videolu bir paylaşım geldi. Togg`dan yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.