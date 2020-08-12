Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek | Video
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Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek açıklaması geldi. Bahçeli, "Döviz kurunun yükselişine sevinenler zalimlerin oyuncağıdır" dedi. Bahçeli, "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utançtır" diye konuştu.