SSB Başkanı Demir: "3 adet AKINCI TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik"
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "3 adet AKINCI TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi.