SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! "Ve seri üretime geçti" | Video

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12.7 MM makineli tüfeğin seri üretime geçtiğini kaydetti.