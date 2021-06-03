Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda, TSK envanteri sergilendi | Video
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Romanya’da icra edilen Steadfast Defender 21 Tatbikatı’nda düzenlenen Silah Sergisi’nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı araç gereç, silah ve teçhizat sergilendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan silah ve araçların görüntülerine yer verilerek, "Romanya'da icra edilen Steadfast Defender 21 Tatbikatı'nda düzenlenen Silah Sergisi'nde; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı araç gereç, silah ve teçhizat da sergilendi" ifadelerine yer verildi.