Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği esnada gülüşen CHP'li milletvekillerine ve CHP'li Engin Özkoç'a tepki göstererek "Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun" dedi.