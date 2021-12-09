Sultangazi'de silahlı saldırı! Araçla gelip kaldırımdaki 4 kişiye mermi yağdırdılar
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Sultangazi'de kaldırımdaki 4 kişi otomobil ile yanlarına yaklaşan şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından saldırganlar araç ile hızla kaçtı. Silahlı saldırı anı ise kameralara yansıdı. O anlarda karşı kaldırımdaki vatandaşların rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı.