Sultangazi'de silahlı saldırı! Araçla gelip kaldırımdaki 4 kişiye mermi yağdırdılar

Sultangazi'de kaldırımdaki 4 kişi otomobil ile yanlarına yaklaşan şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından saldırganlar araç ile hızla kaçtı. Silahlı saldırı anı ise kameralara yansıdı. O anlarda karşı kaldırımdaki vatandaşların rahatlığı ise dikkatlerden kaçmadı.