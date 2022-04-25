Video Türkiye Taksim metro istasyonu'nda yangın
Taksim metro istasyonu'nda yangın

Taksim metro istasyonu'nda yangın

25.04.2022 | 00:07

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OTOMATİK OYNAT

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Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

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