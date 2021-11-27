Video Türkiye Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada
Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada

Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada

27.11.2021 | 13:25

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Mersin’in Tarsus ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda  PKK /YPG üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

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