TBMM Başkanı Şentop, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Konuştu! / A Haber

1.Meclis'te de tören düzenlendi. Törende TBMM Başkanı Şentop bir konuşma gerçekleştirdi. TBMM'de bugün 23 Nisan Özel Oturumu gerçekleştirilecek. Milletvekilleri maskelerini takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturuma katılacak. Saat 21.00 itibarıyla ise tüm Türkiye, balkonlar ve camlardan İstiklal Marşı'nı okuyacak.