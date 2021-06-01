TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bu bir eleştiri değil bir iftira
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir suç örgütü yöneticisinin bir siyasetçiye ‘her ay 10 bin dolar gönderdiği’ şeklindeki açıklamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin gurup toplantısında bu konuya değinerek TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u da eleştirdi.