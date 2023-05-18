Video Türkiye TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video

TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video

18.05.2023 | 13:09

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın son üyesi TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın son üyesi TCG Anadolu DENİZKURDU-I tatbikatı çerçevesinde ilk gövde gösterine hazırlanıyor. İstanbul ve İzmir Limanları'nda ziyaretçiler için demir atan TCG Anadolu bu sefer ilk tatbikatıyla nefesleri kesecek.

Her yıl fiili olarak icra edilen DENİZKURDU-I tatbikatı bu yıl 1-4 Haziran ve 6-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tatbikatta TCG Anadolu'nun yanı sıra 107 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 56 hava unsuru, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT-SAS timleri ve kıyı birlikleri de katılım gösterecek.
Tatbikatta ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz, genel maksat ve ağır yük helikopterleri katılacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığından ise taarruz, genel maksat, ihbar ve kontrol, hedef çekme ve elektronik test uçakları, faaliyet gösterecek.

Tatbikata Sahil Güvenlik Komutanlığı da katılacak. Bu çerçevede tatbikata sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopteri, olmak üzere toplam 113 su üstü gemisi, 9 denizaltı, 59 uçak, 35 helikopter, 19 insansız hava aracı ile kamu kurumları da dahil yaklaşık 18 bin personelin katılması planlanıyor.
Tatbikatta 1-4 Haziran tarihleri arasında "Temel Deniz Eğitimleri" ve "Fiili Silah Atışları", 5 Haziran tarihinde 76 gemi tarafından "Liman Ziyaretleri", 6-9 Haziran tarihleri arasında kurgulanmış senaryoyla birlikte "Çok Tehditli Ortamda Harekât" eğitimleri icra edilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 01:06
Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 18.05.2023 | 15:35
Türkiye’nin uzay yolculuğu 2023’ün son çeyreğinde yapılacak | Video 05:48
Türkiye'nin uzay yolculuğu 2023'ün son çeyreğinde yapılacak | Video 18.05.2023 | 13:51
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 10:07
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 18.05.2023 | 13:09
Başkan Erdoğan’dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız | Video 02:25
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: "Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız" | Video 18.05.2023 | 09:58
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi’nin yapımın sonuna gelindi | Video 06:27
300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımın sonuna gelindi | Video 17.05.2023 | 15:15
Gaziantep Nurdağı’nda bir vatandaş seçim sonucu sebebiyle depremzedelere hakaret edenlerle ilgili SABAH’a konuştu | Video 01:54
Gaziantep Nurdağı'nda bir vatandaş seçim sonucu sebebiyle depremzedelere hakaret edenlerle ilgili SABAH'a konuştu | Video 17.05.2023 | 11:01
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 03:12
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 17.05.2023 | 10:14
Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video 06:58
Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video 17.05.2023 | 09:49
Başkan Erdoğan’dan gençlere mesaj: Sizlerle gurur duyuyorum | Video 01:58
Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj: "Sizlerle gurur duyuyorum" | Video 17.05.2023 | 09:33
Külliye’de “ikinci tur” zirvesi! AK Parti 28 Mayıs’a nasıl hazırlanıyor? | Video 03:03
Külliye’de “ikinci tur” zirvesi! AK Parti 28 Mayıs’a nasıl hazırlanıyor? | Video 17.05.2023 | 09:13
CHP’li belediye, depremzedeleri kapı dışarı etti! Elim ayağım titriyor | Video 03:04
CHP'li belediye, depremzedeleri kapı dışarı etti! "Elim ayağım titriyor" | Video 17.05.2023 | 08:37
Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma | Video 04:34
Depremzede seçmeni hedef alanlara soruşturma | Video 16.05.2023 | 14:27
Bakan Özer: “15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir” | Video 02:10
Bakan Özer: “15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir” | Video 16.05.2023 | 12:59
AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım | Video 02:09
AK Parti'den büyük beğeni toplayan paylaşım | Video 16.05.2023 | 10:27
AK Parti’nin ikinci tur seçim planı hazır | Video 02:32
AK Parti'nin ikinci tur seçim planı hazır | Video 16.05.2023 | 09:34
YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Seçimler ikinci tura kaldı! | Video 07:26
YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Seçimler ikinci tura kaldı! | Video 15.05.2023 | 15:47
Seçimin ilk turda bitme olasılığı ne? Başkan Erdoğan’ın ilk turda bitirmesi için kaç oy gerek? | Video 18:43
Seçimin ilk turda bitme olasılığı ne? Başkan Erdoğan’ın ilk turda bitirmesi için kaç oy gerek? | Video 15.05.2023 | 13:48
YSK Başkanı Ahmet Yener son verileri açıkladı! İşte oy dağılımında son durum... | Video 01:21
YSK Başkanı Ahmet Yener son verileri açıkladı! İşte oy dağılımında son durum... | Video 15.05.2023 | 10:41
AK Parti’den videolu paylaşım: Balkon hazır. Millet liderini bekliyor 00:12
AK Parti'den videolu paylaşım: "Balkon hazır. Millet liderini bekliyor" 15.05.2023 | 01:10
SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener’den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Veri girişinde aksama yok! | Video 01:06
SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Veri girişinde aksama yok! | Video 14.05.2023 | 23:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA