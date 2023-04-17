Video Türkiye TCG Anadolu ziyarete açılıyor | Video
TCG Anadolu ziyarete açılıyor | Video

TCG Anadolu ziyarete açılıyor | Video

17.04.2023 | 12:14

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda 13.00'te ziyarete açılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu dün halkın ziyaretine açılmak üzere Sarayburnu Limanı'nda demirlemişti. Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan gemide basın mensuplarının da katıldığı bir tanıtım turu gerçekleştirildi. Halkın ziyaretine açılacak 231 metre uzunluğundaki devasa geminin, uçuş güvertesinde ?Bayraktar Kızılelma", ?Bayraktar TB3", 4 adet taarruz helikopteri AH1W, 4 adet genel maksat helikopteri Seahawk SH70 konumlandırıldı. Gemiye ziyaretçi girişleri 13.00'te Sarayburnu Limanı'nda bulunan giriş kapısından başlayacak. Ziyaretçiler gemiye zırhlı araçların da bulunduğı havuz güvertesinden giriş yaparak, uçuş güvertesini gezebilecek.

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