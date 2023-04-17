TCG Anadolu ziyarete açılıyor | Video
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda 13.00'te ziyarete açılıyor.
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