Video Türkiye TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Amasra’da ziyarete açıldı | Video
TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Amasra’da ziyarete açıldı | Video

TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Amasra’da ziyarete açıldı | Video

25.05.2023 | 12:20

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında önemli role sahip TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Bartın’ın Amasra Limanında ziyarete açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Savaşlarında kritik görevler üstlenen ve zaferin kazanılmasında önemli bir role sahip TCG Nusret Mayın Gemisinin anısını yaşatmak ve bilimsel veriler ışığında ziyaretçileri aydınlatmak maksadıyla 2009-2010 yılında asıl gemi planına bire bir uygun inşa edilen ve 2011 yılında hizmete giren müze gemi Bartın'ın Amasra Limanında ziyarete açıldı.

40 metre boy ve 7,5 metre genişliğe sahip, modern seyir cihazlarıyla donatılan müze gemi yetişkinlerle birlikte öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Sabah saatlerinde ziyarete açılan müze gemi yüzlerce misafir ağırladı.

Gemide öğrencilere ve diğer ziyaretçilere Nusret Mayın Gemisinin Çanakkale Zaferi'nde üstlendiği rol ve başarıları sunumlar eşliğinde anlatıldı.
Müze gemiyi gezen Murat Çakır isimli vatandaş duygularını anlatarak, "Gemide çok duygusal anlar yaşanıyor. Tarihi hatırlatıyor, tarihin içinde yaşananları mücadeleleri hatırlatıyor. Türkiye'nin nasıl bugünlere geldiğini ve işgalinden nasıl çıkıldığıyla alakalı çok duygusal gerçekleri yansıtıyor. Tarihi okuduğumuzun dışında birebir maketiyle, gemisiyle, içindeki anılarıyla, similasyonuyla birebir yaşamak başka bir dünya. Allah razı olsun tüm şehitlerimizden, bu vatan kolay kazanılmamış onu anladık, onun duygusunu yaşadık." dedi.

Çanakkale Savaşlarında Nusret Mayın Gemisinin oluşturduğu mayın hatları ile İngiliz donanmasına ait Ocean ve Irresıstıble zırhlıları ile Fransız donanmasına ait Bouvet zırhlısını batmış, ayrıca müttefik donanmasına ait Gauloıs, Suffren ve Inflexexıble zırhlıları da ağır hasarlar almıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Amasra’da ziyarete açıldı | Video 02:49
TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Amasra’da ziyarete açıldı | Video 25.05.2023 | 12:20
Kılıçdaroğlu’na destek veren Ümit Özdağ’ın o sözleri akıllarda Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar | Video 00:38
Kılıçdaroğlu'na destek veren Ümit Özdağ'ın o sözleri akıllarda "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar" | Video 24.05.2023 | 11:53
Defne Devlet Hastanesi’nde 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak | Video 00:50
Defne Devlet Hastanesi’nde 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak | Video 24.05.2023 | 11:50
Başkan Erdoğan’dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacağız | Video 02:14
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" | Video 24.05.2023 | 09:39
Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor! İki bakandan açıklama geldi | Video 03:09
Temmuzda asgari ücrete ara zam geliyor! İki bakandan açıklama geldi | Video 23.05.2023 | 10:33
SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video 01:10
SON DAKİKA! Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı | Video 23.05.2023 | 10:34
SSB Başkanı Demir, Tayfun’un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 00:46
SSB Başkanı Demir, Tayfun’un test atışına ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 23.05.2023 | 10:26
Bakan Akar: “85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” | Video 06:36
Bakan Akar: “85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” | Video 23.05.2023 | 08:49
Yerli balistik füze Tayfun’un 2. test atışı gerçekleştirildi | Video 01:08
Yerli balistik füze Tayfun'un 2. test atışı gerçekleştirildi | Video 23.05.2023 | 09:39
Bakan Derya Yanık A Haber’de açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik sözü | Video 36:25
Bakan Derya Yanık A Haber'de açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik sözü | Video 22.05.2023 | 16:07
Deprem sonrası yaralar GSB yurtlarında sarılıyor: Hizmetleri sonsuz Allah’tan daha ne isteyelim | Video 02:40
Deprem sonrası yaralar GSB yurtlarında sarılıyor: Hizmetleri sonsuz Allah'tan daha ne isteyelim | Video 22.05.2023 | 13:17
İsmail Demir paylaştı! İşte zırhlı araçlarımız için mini uydu sistemi | Video 01:49
İsmail Demir paylaştı! İşte zırhlı araçlarımız için mini uydu sistemi | Video 22.05.2023 | 12:54
Başkan Erdoğan’dan Hatay’da 7’li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik | Video 36:05
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: "Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik" | Video 21.05.2023 | 16:49
Bahçeli’den Hatay’da önemli açıklamalar: Anadolu’nun yiğidi Erdoğan’ı ABD’ye Avrupa’ya ezdirmeyiz | Video 21:25
Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: "Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz" | Video 21.05.2023 | 15:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar: Oy yoksa hizmet yok diyen kendileri | Video 32:04
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’da önemli açıklamalar: "Oy yoksa hizmet yok diyen kendileri" | Video 20.05.2023 | 17:00
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta konteyner kenti ziyaret edecek | Video 02:58
Son Dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta konteyner kenti ziyaret edecek | Video 20.05.2023 | 14:37
İsmail Demir: Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı | Video 01:49
İsmail Demir: "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" | Video 20.05.2023 | 13:15
Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Biz her zaman sizin yanınızdayız | Video 02:21
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz her zaman sizin yanınızdayız" | Video 20.05.2023 | 09:42
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’i ziyaretinde önemli açıklamalar: Kültür sanatta dev adımlar attık | Video 21:13
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalar: "Kültür sanatta dev adımlar attık" | Video 19.05.2023 | 15:25
Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 01:06
Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 18.05.2023 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA