TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Amasra’da ziyarete açıldı | Video 25.05.2023 | 12:20 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında önemli role sahip TCG Nusret Mayın Müze Gemisi Bartın’ın Amasra Limanında ziyarete açıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Savaşlarında kritik görevler üstlenen ve zaferin kazanılmasında önemli bir role sahip TCG Nusret Mayın Gemisinin anısını yaşatmak ve bilimsel veriler ışığında ziyaretçileri aydınlatmak maksadıyla 2009-2010 yılında asıl gemi planına bire bir uygun inşa edilen ve 2011 yılında hizmete giren müze gemi Bartın'ın Amasra Limanında ziyarete açıldı.

40 metre boy ve 7,5 metre genişliğe sahip, modern seyir cihazlarıyla donatılan müze gemi yetişkinlerle birlikte öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Sabah saatlerinde ziyarete açılan müze gemi yüzlerce misafir ağırladı.

Gemide öğrencilere ve diğer ziyaretçilere Nusret Mayın Gemisinin Çanakkale Zaferi'nde üstlendiği rol ve başarıları sunumlar eşliğinde anlatıldı.

Müze gemiyi gezen Murat Çakır isimli vatandaş duygularını anlatarak, "Gemide çok duygusal anlar yaşanıyor. Tarihi hatırlatıyor, tarihin içinde yaşananları mücadeleleri hatırlatıyor. Türkiye'nin nasıl bugünlere geldiğini ve işgalinden nasıl çıkıldığıyla alakalı çok duygusal gerçekleri yansıtıyor. Tarihi okuduğumuzun dışında birebir maketiyle, gemisiyle, içindeki anılarıyla, similasyonuyla birebir yaşamak başka bir dünya. Allah razı olsun tüm şehitlerimizden, bu vatan kolay kazanılmamış onu anladık, onun duygusunu yaşadık." dedi.

Çanakkale Savaşlarında Nusret Mayın Gemisinin oluşturduğu mayın hatları ile İngiliz donanmasına ait Ocean ve Irresıstıble zırhlıları ile Fransız donanmasına ait Bouvet zırhlısını batmış, ayrıca müttefik donanmasına ait Gauloıs, Suffren ve Inflexexıble zırhlıları da ağır hasarlar almıştı.