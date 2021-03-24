Video Türkiye TCG Pirireis denize indi | Video

TCG Pirireis denize indi | Video

TCG Pirireis denize indi | Video
24.03.2021 | 15:16

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Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin (YTDP) ilk denizaltısı TCG Pirireis (S-330) denize indirildi. Gölcük Tersanesi’nde inşa edilen Pirireis, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2022’de envantere alınacak.

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