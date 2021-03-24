TCG Pirireis denize indi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
TCG Pirireis denize indi | Video 24.03.2021 | 15:16
02:39
İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar... 24.03.2021 | 10:58
11:05
01:30
Hava Durumu 24-03-2021 24.03.2021 | 08:00
01:49
İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video 23.03.2021 | 14:18
01:03
00:44
İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır 23.03.2021 | 13:03
00:43
03:20
24:54
01:30
Hava Durumu 23-03-2021 23.03.2021 | 08:00
01:29
01:24
Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video 22.03.2021 | 11:22
00:51
Son dakika! 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 22.03.2021 | 10:52
01:27
01:30
Hava Durumu 22-03-2021 22.03.2021 | 08:00
13:04
00:14
Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı 21.03.2021 | 21:33
02:10
Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin (YTDP) ilk denizaltısı TCG Pirireis (S-330) denize indirildi. Gölcük Tersanesi’nde inşa edilen Pirireis, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2022’de envantere alınacak.