Tehlikeli yarışa çifte gözaltı!
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OTOMATİK OYNAT
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Tehlikeli yarışa çifte gözaltı! 20.06.2021 | 18:09
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 20.06.2021 | 08:57
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Hava Durumu 20-06-2021 20.06.2021 | 08:00
09:25
09:24
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 19.06.2021 | 15:36
01:21
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 19.06.2021 | 14:05
04:23
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Mehmetçik görevinin başında" mesajı 19.06.2021 | 11:13
02:35
05:36
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 19.06.2021 | 08:37
01:30
Hava Durumu 19-06-2021 19.06.2021 | 08:00
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24:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar 18.06.2021 | 15:34
03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz" 18.06.2021 | 15:27
01:03
Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı Konya'da başlıyor 18.06.2021 | 14:38
01:25
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 22 gözaltı! 18.06.2021 | 11:19
03:46
Ordu'da inşatta bulunan 'örümcek maymunu' koruma altına alındı 18.06.2021 | 10:15
01:30
Hava Durumu 18-06-2021 18.06.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 17.06.2021 | 16:03
İstanbul’da Kartal Sahil Yolu üzerinde makas attıkları ve yarıştıkları iddia edilen iki sürücü S.U. ve H.A. gözaltına alındı.