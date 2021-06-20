Video Türkiye Tehlikeli yarışa çifte gözaltı!

Tehlikeli yarışa çifte gözaltı!

Tehlikeli yarışa çifte gözaltı!
20.06.2021 | 18:09

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da Kartal Sahil Yolu üzerinde makas attıkları ve yarıştıkları iddia edilen iki sürücü S.U. ve H.A. gözaltına alındı.

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