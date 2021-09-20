TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı üzerinde Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinden selamlama uçuşu

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

MSB, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar saat 11.00-11.30 İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Dün açıklama yapılmıştı MSB'den yapılan açıklamada "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul'da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.