Tekvando antrenörü tokat atmıştı: Sporcu İrem Pala’nın sözleri şaşkınlık yarattı!

Türkiye'nin konuştuğu olay Diyarbakır'da yaşanmıştı. Antrenör Orhan Baytekin, öğrencisi İrem Pala'ya tokat attı. O anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Antrenör ve öğrencisi ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. İkilinin sözleri şaşırttı…